A Torino Porta Susa punti ricarica Leasys

(ANSA) - TORINO, 08 SET - Installati presso il parcheggio Metropark della Stazione di Torino Porta Susa i primi 14 punti di ricarica da 22 KW dedicati ai clienti di Leasys, con il supporto di Enel X, primo tassello di un ampio progetto di collaborazione tra il Gruppo Fca, coordinato dall'ente e-Mobility, e il Gruppo FS. L'iniziativa è solo la prima di un progetto di collaborazione che vedrà Leasys e Metropark - società specializzata nello sviluppo e nella gestione dei servizi di sosta e mobilità nelle aree ferroviarie - elettrificare altre stazioni italiane per potenziarne il ruolo di hub intermodale.

Prosegue quindi l'incremento del contributo di Metropark e del Gruppo FS, con il coinvolgimento del team e-Mobility di Fca, al raggiungimento di un nuovo paradigma sostenibile della mobilità urbana nel quale le stazioni ferroviarie ricoprono una funzione chiave, diventando poli di servizi e nodi di scambio a servizio di cittadini, pendolari e turisti.

Entro la fine del 2020 il numero dei Leasys Mobility Store salirà ad oltre 400, tutti elettrificati, per un totale di 1.200 nuovi punti di ricarica, installati con il supporto di Enel X, partner di Leasys in questo progetto. I principali centri cittadini, aeroporti e in particolare stazioni ferroviarie e parcheggi Metropark d'Italia saranno dotati di charging point per i clienti di Leasys, tra cui Torino, con oltre 100, e a seguire Milano, Bologna, Roma, Napoli e Palermo, per citarne alcune. (ANSA).