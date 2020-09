Omegna celebra Rodari nel centenario della nascita

(ANSA) - TORINO, 07 SET - Ha ottenuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e sarà ricordato a livello nazionale con l'emissione di un francobollo celebrativo, il programma di iniziative per il centenario della nascita di Gianni Rodari. Presentato a Omegna (Vco), dove lo scrittore e pedagogista è nato il 23 ottobre 1920, si avvale della partnership con Rai Ragazzi e prevede spettacoli dal vivo, convegni "Abbiamo messo a punto un ricco calendario di eventi", conferma Sara Rubinelli, assessore alla Cultura del Comune di Omegna. La Rai darà vita ad una rassegna di spettacoli dal vivo con Rai Yoyo, Rai Gulp e Radio Kids. "Parliamo di un uomo che ha lavorato tutta la vita nella convinzione che l'Immaginazione ha un suo posto nell'Educazione. Noi di Rai Ragazzi, come Gianni Rodari, abbiamo fiducia nella creatività infantile e in coloro che sanno quale valore di liberazione possa avere la parola, e perché, per dirla come lui, 'nessuno sia schiavo'", afferma Mussi Bollini, vicedirettrice di Rai Ragazzi.

Sabato 3 ottobre l'Auditorium del Forum Omegna ospita il convegno 'Educazione linguistica e fantasia. Gianni Rodari e la lingua italiana', organizzato da Simone Fornara della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, in collaborazione con GISCEL - Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell'Educazione Linguistica. Venerdì 23 ottobre si tiene infine l'evento clou della 7/a edizione del Festival di Letteratura per ragazzi 'Gianni Rodari'. (ANSA).