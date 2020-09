Malati neurologici a rischio forme Covid più gravi

(ANSA) - TORINO, 07 SET - La presenza di patologie neurologiche pregresse, soprattutto su base vascolare o degenerativa, si associa sin dall'esordio a forme di infezione più gravi di Covid-19. Lo rivela uno studio dell'Università di Torino pubblicato dalla rivista internazionale Journal of Neurology.

La pubblicazione nasce da una ricerca svolta dalla Neurologia Universitaria del Dipartimento di Neuroscienze 'Rita Levi-Montalcini', diretta dal professor Leonardo Lopiano. Dei 344 pazienti giunti al Dea dell'ospedale Molinette dall'inizio di marzo fino a metà aprile con una diagnosi di Covid-19, 77, ovvero il 22% del campione, risultavano affetti da patologie neurologiche pregresse. La maggior parte di queste erano rappresentate da malattie cerebrovascolari e da decadimento cognitivo. I due terzi dei pazienti affetti da patologie neurologiche presentavano una forma di infezione grave, con un rischio fino a 7 volte superiore rispetto agli altri pazienti, in particolare per quelli affetti da patologie cerebrovascolari e demenza. Il 90% di questi ultimi è stato ricoverato e in quasi la metà dei casi è stato necessario un supporto respiratorio meccanico, anche invasivo.

La presenza di malattie neurologiche rappresenta dunque un altro importante fattore di rischio che si aggiunge a quelli già noti, secondo lo studio, i cui risultati hanno un importante significato in termini di salute pubblica. Indicano infatti che tali pazienti devono essere attentamente 'sorvegliati', applicando in modo rigoroso tutte le norme di prevenzione del contagio e un pronto intervento in caso di sintomi sospetti di infezione. (ANSA).