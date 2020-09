Festa Unità, a Torino in tour a bordo di un bus

(ANSA) - TORINO, 07 SET - Quest'anno a Torino la Festa dell'Unità andrà in tour a bordo di un bus. Obiettivo, spiega il segretario metropolitano del Pd Mimmo Carretta, "una più efficace attenzione alle normative anti Covid", oltre a necessità organizzative. Il via giovedì 10 settembre allo Sporting Dora di Corsa Umbria, dove la manifestazione si è tenuta nelle sue ultime edizioni, e dove il bus resterà fino a domenica 13.

Successivamente partiranno una serie di tappe, non solo urbane ma anche fuori città, in collaborazione con altri circoli Pd dell'area metropolitana torinese.

"Dopo le difficoltà passate dal nostro Paese - afferma Carretta - la Festa dell'Unità 2020 sarà una manifestazione speciale e coraggiosa. Ci sposteremo a tappe, a a ogni fermata affronteremo temi che riguardano da vicino la nostra città e l'attualità".

"Tutti - sottolinea - sono invitati a partecipare e a esporre la propria opinione sul futuro della città, su come rendere più forte e incisivo il programma del centrosinistra per tornare a governare Torino nel 2021".

Allo Sporting Dora la Festa sarà aperta dalle 18 alle 21. Ci saranno un servizio bar e un servizio di ristorazione. (ANSA).