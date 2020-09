Primi temporali sul Piemonte, è allerta gialla

(ANSA) - TORINO, 06 SET - Primi temporali sul Piemonte a causa dell'arrivo dalla Scandinavia di un'area depressionaria, come previsto dall'Arpa - l'Agenzia regionale per la protezione ambientale -, che ha emesso una allerta gialla per le forti precipitazioni.

Un nubifragio, con pioggia mista a grandine, si sta abbattendo sulla zona Nord di Torino, dove non sono però segnalati al momento particolari disagi. Il maltempo dall'Alto Piemonte si sta spostando, oltre che su Torinese, su Vercellese, Biellese e Novarese e, dalla notte, anche su basso Piemonte.

Massime in discesa di 5-6 gradi, con le nuvole che nel corso di lunedì dovrebbero però spostarsi verso sud.

Allagamenti sono segnalati, a Torino, in zona Barriera di Milano e Regio Parco. Grandinate a Volpiano e a Pino Torinese.

Accompagnano i temporali forti raffiche di vento. (ANSA).