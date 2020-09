In Piemonte aumentano i ricoveri, 56 nuovi positivi al Covid

(ANSA) - TORINO, 06 SET - Nuovo aumento dei ricoverati, e 56 nuovi positivi al Coronavirus, in Piemonte. Nelle ultime 24 ore, l'Unità di crisi regionale ha registrato otto pazienti in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri, e 111 non in terapia intensiva, cinque in più rispetto all'ultima rilevazione. Non sono stati rilevati decessi, mentre i nuovi guariti sono 19.

Dall'inizio dell'emergenza, dunque, i decessi restano 4.150, i positivi diventano 33.256 e i guariti 26.954, con altri 425 pazienti in via di guarigione.

In isolamento domiciliare ci sono ancora 1.608 piemontesi. I tamponi diagnostici finora processati sono 612.212, di cui 343.465 risultati negativi. (ANSA).