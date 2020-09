Unione Montana Vigezzo, tutelare allevatori dai lupi

(ANSA) - SANTA MARIA MAGGIORE, 05 SET - L'Unione Montana Valle Vigezzo si schiera al fianco degli allevatori nella battaglia contro i lupi. "Chiediamo ai parlamentari del territorio, alla Regione Piemonte, alla Provincia del Vco di sostenerci nell'adottare ogni azione volta a tutelare principalmente l'uomo e le sue attività agricole e di allevamento in montagna", è l'appello del presidente dell'Unione, Paolo Giovanola.

'La preoccupazione dei conduttori del bestiame sta raggiungendo livelli molto alti in termini di protesta, che giunge anche a far anticipare la discesa a valle per timori personali e per il rischio di ulteriori aggressioni - sostiene Giovanola - Le aggressioni stanno ormai aumentando in misura considerevole, senza che per il momento si intraveda una possibile soluzione. Occorre definire in tempi brevi le azioni da intraprendere nell'interesse della vita dell'uomo in montagna, oggi ultimo baluardo in grado di mantenere il paesaggio culturale da lui creato diversamente destinato irrimediabilmente a diventare in ogni dove una wilderness di ritorno".