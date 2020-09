Nuovo focolaio Covid in Rsa Rivarolo, otto positivi

(ANSA) - IVREA, 05 SET - "Su 1.110 tamponi eseguiti abbiamo la presenza in città di nove casi di persone positive al Covid-19. Otto persone sono domiciliate alla casa di riposo San Francesco di via Le Maire". Il sindaco di Rivarolo, Alberto Rostagno, fa il punto della situazione covid in città dove a preoccupare è il focolaio all'interno della Rsa.

"L'aumento dei positivi in casa di riposo è dovuto all'esito dei tamponi effettuati a tutti gli ospiti e al personale - aggiunge il sindaco - i positivi stanno relativamente bene e sono attualmente asintomatici".

La struttura fin dal mese di marzo ha rispettato un rigidissimo protocollo, chiudendo l'ingresso a parenti e visitatori per evitare il più possibile i contatti con l'esterno. "L'obiettivo adesso è quello di circoscrivere il contagio, il personale della struttura si sta adoperando per raggiungere l'obiettivo". (ANSA).