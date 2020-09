Maltempo: allerta gialla su pianure, domani forti temporali

(ANSA) - TORINO, 05 SET - Allerta gialla per possibili temporali molto forti, domani, sulle zone di pianura del Piemonte, in particolare nella parte centro-meridionale della regione. Tra domenica pomeriggio e lunedì, infatti, sono previsti episodi di maltempo dovuti - spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - alla discesa di un area depressionaria dalla Scandinavia. Massime in discesa di 5-6 gradi, ma lunedì le nuvole dovrebbero spostarsi verso sud.

