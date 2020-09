Calano ricoverati in Piemonte, +54 contagi

(ANSA) - TORINO, 05 SET - I nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte sono oggi 54 - ieri erano stati 82 - e si registra un calo dei ricoverati, -4. In terapia intensiva restano 7 pazienti, negli altri reparti il numero scende a 106.

C'è stato un decesso, che porta il numero totale, dall'inizio della pandemia, a 4149 vittime. Le persone in isolamento domiciliare sono 1572, i guariti sono 25, altri 430 sono in via di guarigione.

I tamponi diagnostici finora processati sono 609.316 di cui 341.063 risultati negativi. L'aumento rispetto a ieri è di 3505.

(ANSA).