Aperta Mostra Meccanica, 500 stand a Saluzzo

(ANSA) - SALUZZO (CUNEO), 05 SET - Inaugurata oggi a Saluzzo la Mostra della Meccanica agricola, l'unica rassegna agricola di rilievo nazionale ad essere organizzata in questo periodo dell'anno in provincia di Cuneo. La fiera si estende su un'area di 35 mila metri quadrati. Cinquecento gli stand, tra cui i più importanti produttori di macchine agricole regionali. La Mostra resterà aperta domani dalle 8 alle 20 e lunedì dalle 8 alle 16.

"Potevamo rinunciare ma non è stato così - sottolinea il sindaco Mauro Calderoni -. Questo è un segnale politico, economico, sociale. Non ci possiamo fermare, ma dobbiamo interpretare le difficoltà del momento e dare risposte adeguate".

Alla mostra era presente l'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi, che ha posto in evidenza l'aspetto sanitario, non solo della rassegna: "Non è casuale che questo evento, unico in questo momento, si tenga a Saluzzo, città simbolo del mondo agricolo e al centro delle cronache per la questione legata alla gestione dei lavoratori stagionali. Proprio qui è nato il protocollo operativo per il lavoro stagionale in frutticoltura.

Un protocollo che ha funzionato e che presto verrà ricalibrato su altre realtà agricole regionali". (ANSA).