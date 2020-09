Langhe Monferrato On air,tradizioni e gare in diretta social

(ANSA) - ASTI, 04 SET - Giochi della tradizione piemontese, gare ai fornelli e di degustazione e la cerca del tartufo sono solo alcune delle discipline di gara della prima edizione di 'Langhe Monferrato On Air', con una diretta social di cinque giorni, dal 17 al 21 settembre sui canali Facebook, Instagram e Youtube, per promuovere i territori vitivinicoli patrimonio Unesco.

"Lo scopo dell'iniziativa - spiegano i promotori - è di diventare piattaforma di broadcasting turistico. Quest'anno ci troviamo ad affrontare una delle sfide più complesse dei nostri tempi e l'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero ha deciso di raccontare a tutti i turisti e agli appassionati delle eccellenze enogastronomiche e delle bellezze paesaggistiche e architettoniche, il suo territorio".

Il via il 17 settembre da Alba (Cuneo) dove si apriranno i giochi dallo sferisterio Alessandro Mermet con una partita di pallapugno, che si gioca in contemporanea anche a Moncalvo (Asti). La conclusione il 21 settembre nei boschi del Monferrato per la ricerca del tartufo. (ANSA).