De Benedetti sceglie Cairo, Rcs distribuirà Domani

(ANSA) - DOGLIANI (CUNEO), 04 SET - Carlo De Benedetti si allea con Urbano Cairo. Sarà Rcs a stampare e distribuire Domani, il nuovo quotidiano dell'Ingegnere, in edicola dal 15 settembre. L'annuncio arriva alla nona edizione del Festival della Tv e dei nuovi media, al via a Dogliani, cittadina delle Langhe cuneesi, dopo il rinvio a maggio a causa del lockdown.

"Non è che mi alleo con De Benedetti. Io sono un fornitore.

De Benedetti è un amico, ha avuto un'idea molto coraggiosa di fare un quotidiano in un periodo come questo. È un'idea buona e io avendo una società di distribuzione gli do una mano", chiarisce Cairo. "Nessuna mossa contro Repubblica. Stamperemo il suo giornale e lui farà investimenti su La7. Sono contento di offrire queste cose, chiaramente a pagamento", spiega.

D'accordo De Benedetti che è molto più tranchant. "È ridicolo pensare che l'accordo con Cairo abbia l'obiettivo di mettere in difficoltà Repubblica. Non è un nostro problema - osserva -, ci hanno pensato loro da soli a perdere copie. E non è un problema di Cairo, perché il Corriere ha distanziato Repubblica in modo clamoroso. Noi non compriamo macchine per stampare. Chi è il migliore fornitore e distributore della stampa? Ovviamente Rcs.

Quindi è stata una scelta naturale. Per questo ho chiesto a Cairo di aiutarci. Nulla ovviamente è gratis". "Non ci interessa cosa succede a Repubblica. È una fantasia maligna priva di fondamento. A Repubblica ci sono giornalisti straordinari", ha detto ancora. (ANSA).