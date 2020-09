Atletica: Vercelli, testimonial 88enne inaugura pista 4.0

(ANSA) - VERCELLI, 04 SET - Un atleta di 88 anni, vincitore di molti titoli e detentore di record nella categoria Master, Andrea Corvetti, è stato testimonial questa mattina a Vercelli del test sulla pista di atletica con tecnologia 'Smart Tracks', che permette agli atleti di rilevare istantaneamente una serie di parametri, tra cui la velocità, passi e tempi di percorrenza.

La tecnologia si basa su una serie di sensori installati sotto l'anello della pista, che è stata appena rifatto dall'amministrazione comunale: i sensori si trovano lungo i 400 metri e i 100 metri, nonché lungo la pedana del salto in alto. I parametri vengono registrati da un computer tramite una fascia indossata dall'atleta o un'app su smartphone.

Tecnologie analoghe, fanno sapere dal Comune e dalla ditta tedesca che si è occupata dei lavori, esistono in campi di atletica di Milano, Teramo, Genova e in provincia di Trento.

Testimonial speciale per provare la pista, questa mattina a Vercelli, Andrea Corvetti, atleta pluripremiato di 88 anni che ha vinto ori e recentemente ha battuto record nella sua categoria. Il campo, rifatto da Palazzo di Città grazie alla partecipazione al bando Sport Missione Comune 2019, è in attesa di essere omologato per competizioni provinciali e regionali, anche se l'auspicio è di poter ospitare nuovamente gare a livello nazionale. (ANSA).