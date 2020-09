Vino: Cuneo, progetto green vendita diretta internazionale

(ANSA) - TORINO, 03 SET - La Coldiretti di Cuneo e il Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani hanno messo a punto un progetto green per la vendita diretta internazionale dei vini. Obiettivi, "ottimizzare i flussi dei trasporti di vino in area Unesco, rendere il territorio più vivibile per i cittadini e più godibile per i turisti, ridurre l'impatto del traffico e delle emissioni in atmosfera, e agevolare la vendita diretta a distanza anche attraverso l'e-commerce". A breve la sperimentazione, che coinvolgerà una decina di produttori.

"Le strade e le colline vitate - afferma il presidente del Consorzio, Matteo Ascheri - sono sempre più frequentate oltre che dai turisti tradizionali dai cicloturisti, sull'onda del boom delle e-bike: un trend in crescita che ottimizza la fruizione delle attrazioni del territorio ma mal si concilia con la circolazione di autoarticolati o Tir. Si prevede allora un servizio di ritiro e consegna delle merci nelle cantine con automezzi di ridotte dimensioni e green, e il temporaneo stoccaggio in appositi magazzini condizionati in attesa del carico sul mezzo di grande portata".

"Stiamo anche lavorando - aggiunge il direttore di Coldiretti Cuneo Fabiano Porcu - a una rete che realizzi un servizio d'appoggio per le vendite oltre confine, anche tramite l'uso di canali e-commerce, che durante il lockdown hanno dimostrato particolare efficacia. E' un incentivo alla vendita rivolta al consumatore finale, oggi ostacolata da formalità fiscali, doganali, burocratiche, oltre che da complicazioni logistiche e distributive". (ANSA).