Università: Torino, studenti in coda per i test di Medicina

(ANSA) - TORINO, 03 SET - Sono in coda dalle 8 ai cancelli del Lingotto gli studenti che oggi sosterranno a Torino i test d'ingresso per 490 posti di Medicina e Chirurgia e 44 di Odontoiatria.

La procedura è all'insegna della sicurezza per l'emergenza Coronavirus. I ragazzi - in tutto sono 2.600 - consegnano l'autocertificazione, poi viene loro misurata la febbre. A ogni studente viene consegnato un kit: un sacchetto con la mascherina e le penne, nel quale metteranno poi i loro oggetti personali.

I controlli procedono regolarmente e dureranno un paio d'ore. La prova sarà di 100 minuti, dalle 12 alle 13,40, nei Padiglioni 2 e 3 del Lingotto Fiere, dove si svolgono le grandi manifestazioni come il Salone del Libro. (ANSA).