Tartufi: 'Stati generali' a Campobasso nel fine settimana

(ANSA) - CAMPOBASSO, 03 SET - 'Stati generali' del tartufo il 5 e 6 settembre a Campobasso. L'evento è organizzato dalla Regione Molise e Associazione nazionale 'Città del tartufo', per illustrare nei dettagli la presentazione del dossier di candidatura all'Unesco, nella lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale, della 'Cerca e cavatura del tartufo', attesa per il 2021. "Un importante momento di confronto - spiega l'assessore regionale all'Agricoltura, Nicola Cavaliere - che vedrà la partecipazione di esperti, addetti ai lavori e giornalisti provenienti da ogni parte del Paese.

Campobasso sarà per due giorni la capitale del tartufo. Il Molise ospiterà un appuntamento unico in Italia, prestigioso e fondamentale anche in vista della candidatura Unesco che la regione sostiene già da tempo con determinazione. Candidatura che nei mesi scorsi ho caldeggiato inviando una nota al ministro Teresa Bellanova. La promozione internazionale di una delle nostre migliori eccellenze non può che fare bene al territorio, alla sua immagine e alla sua economia." (ANSA).