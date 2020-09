Furti e rapine, due arresti a Torino

(ANSA) - TORINO, 03 SET - Un furto sull'autobus e rapine in strada. Due gli arresti da parte dei carabinieri nelle ultime ore a Torino.

Il primo a finire in manette è un uomo di 60 anni, fermato in via Bardonecchia, quartiere Cenisia, dopo che aveva rubato il portafoglio dalle tasche dei pantaloni di un anziano di 89 anni, a bordo del bus 33. Ad accorgersi di quanto avvenuto un altro passeggero, che ha subito chiamato il 112.

Un marocchino di 28 anni, senza fissa dimora, è stato invece arrestato per aver derubato due persone. Il giovane si è fatto consegnare da un invalido, dopo averlo aggredito a calci, il portafogli e il cellulare, in via Doria, centro città. In precedenza il ladro aveva strappato, dalle mani di un operaio di origini somale, un telefonino. (ANSA).