Cuneo, prosegue pedonalizzazione viale Angeli

(ANSA) - CUNEO, 03 SET - Il viale Angeli a Cuneo, uno dei luoghi più conosciuti e frequentati della città (anche perché passaggio per parco fluviale e impianti sportivi), resta pedonale fino all'11 ottobre. L'ha deciso stamane la giunta del sindaco Federico Borgna. Sul viale prima della pandemia passavano 14 mila mezzi inquinanti in media al giorno, ma dopo il lockdown l'amministrazione aveva scelto la pedonalizzazione permanente: era il 4 maggio. Mai il traffico era stato vietato per un periodo così lungo e in genere il viale alberato diventava isola pedonale solo al sabato pomeriggio e domenica.

"In primavera avevamo trasformato una necessità, ovvero l'uscita dal lockdown e l'obbligo di distanziamento sociale, in opportunità. Ha funzionato - commenta l'assessore comunale all'Ambiente, Davide Dalmasso - Potremo adesso monitorare l'impatto del traffico nelle vie laterali dopo l'apertura delle scuole".

Dal 12 al 28 maggio sono stati misurati i passaggi dell'area pedonale: 115 mila persone in tutto, con una media di 6.800 al giorno inclusi corridori, bici, monopattini. (ANSA).