Villafranca d'Asti, una tenda per la mensa della scuola

(ANSA) - ASTI, 02 SET - La mensa per circa 80 studenti delle primaria di Villafranca d'Asti raddoppia con due tendoni esterni di 72 metri quadrati. Il Comune le ha allestite in piazza Goria per l'Istituto Comprensivo. "In questo modo - spiega il sindaco di Villafranca, Anna Macchia - possiamo garantire la ripresa dell'attività scolastica in presenza e in totale sicurezza. Un risultato a cui il Comune è giunto dopo vari incontri con la dirigenza scolastica, tenendo conto che il problema principale non era quello di spazio nelle aule, ma la possibilità di avere una mensa adeguata alle necessità sanitarie imposte dal Covid-19".

Le tende sono state acquistate con fondi strutturali europei erogati dallo Stato. Il costo di 10.900 euro include l'impianto di riscaldamento, mentre quello di illuminazione lo sostiene il Comune. "A emergenza sanitaria conclusa - aggiunge Macchia - le tende saranno a disposizione della protezione civile e delle associazioni locali". (ANSA).