Pala Alpitour, torna la musica live

(ANSA) - TORINO, 02 SET - Tornano le serate live nel foyer del Pala Alpitour. Da giovedì 3 settembre ricominciano le serate di musica, con le più note Tribute Bands del territorio, accompagnate da degustazioni enogastronomiche firmate Mixto Events.

Si apre con le canzoni di Ligabue per chiudere a fine ottobre con gli U2, passando per Bob Marley, i Cranberries, i Police, i Queen, Pino Daniele, gli Oasis, i Rolling Stones, Elton John, i Gun's, i Beatles, i Dire Straits, Vasco Rossi e il mitico Boss Bruce Springsteen. L'ingresso è libero, ma per ragioni di capienza limitata legata all'emergenza Coronavirus si consiglia di prenotare il proprio tavolo. (ANSA).