Open Fiber cabla 4.500 case a Cuneo, in tutto saranno 21mila

(ANSA) - TORINO, 02 SET - La rivoluzione digitale abbraccia anche Cuneo, dove Open Fiber ha ultimato il cablaggio di 4.500 case e uffici. Il progetto complessivo prevede il collegamento di circa 21mila unità immobiliari grazie a un investimento diretto dell'azienda superiore ai 7 milioni di euro. La nuova rete in modalità Ftth (Fiber To The Home, fibra fino a casa) si sviluppa per circa 115 chilometri su tutto il territorio comunale.

Gli ultimi mesi caratterizzati dalla pandemia da Coronavirus - sottolinea Open Fiber - hanno reso quanto mai evidente la necessità di connessioni ultraveloci e a prova di futuro. La fibra ottica consente, anche in simultanea, di effettuare videoconference di eccellente qualità, di seguire programmi di didattica a distanza senza interruzioni, di lavorare in smart working riuscendo a trasferire grandi quantità di dati. La tecnologia Ftth abilita anche tanti altri servizi innovativi per Enti, cittadini e imprese di Cuneo, come lo streaming online di contenuti in Hd e 4k, la telemedicina, il cloud computing, la domotica, nonché le applicazioni per la gestione del territorio, dalla videosorveglianza ai sistemi per il controllo dei livelli di inquinamento.

Fibra.City, Media Communications, Melita, Sky, Tiscali, Vodafone e WINDTRE sono le aziende che per prime hanno avviato la commercializzazione dei servizi su fibra ultraveloce per il comune di Cuneo. Nei prossimi mesi altri partner si aggiungeranno al bouquet degli operatori che erogano i servizi sfruttando la rete a banda ultra larga di Open Fiber. (ANSA).