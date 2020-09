Juve: Arthur, lavorerò con tutte le forze per la Champions

(ANSA) - TORINO, 02 SET - "Essere allenati da Pirlo è un enorme privilegio e nella Juventus c'è un progetto estremamente ambizioso, con la vittoria della Champions tra le priorità.

Lavorerò con tutte le mie forze e con tutti mie compagni per raggiungere quell'obiettivo". Così' Arthur, uno dei primi colpi di mercato della Juventus, nella conferenza stampa all'Allianz Stadium. "Al Barcellona sono stato benissimo, non posso che ringraziare la società, i tifosi, la città - ha aggiunto il centrocampista brasiliano - ma adesso sono alla Juventus: il club bianconero ha deciso di investire molto su di me, sento un entusiasmo incredibile". (ANSA).