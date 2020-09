Inseguimento nel Po, arrestato ladro di barche

(ANSA) - TORINO, 02 SET - Un 19enne originario della Guinea, in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri a Torino per aver rubato due barche sul Po. Il giovane si è impossessato nella notte delle piccole imbarcazioni ormeggiate nel molo della Società Canottieri Armida e, dopo averle legate, è salito su uno di queste e ha tentato di allontanarsi lungo il fiume. Ad accorgersi di quanto stava avvenendo un carabiniere forestale, libero dal servizio, e un impiegato del circolo, che ha inseguito il 19enne con un'altra imbarcazione, lo ha raggiunto e bloccato. Tornati a riva il ragazzo è finito in manette. (ANSA).