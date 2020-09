Vino: Cirio,Douja è simbolo voglio di ripartire del Piemonte

(ANSA) - ASTI, 01 SET - "Non dimentichiamo i mesi passati da cui arriviamo, ma guardiamo all'autunno con voglia di ripartire grazie alla Douja d'Or di Asti e ad altri eventi organizzati in Piemonte". Cosi il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio intervenendo ad Asti alla presentazione della Douja d'Or di Asti, in programma dall'11 settembre al 4 ottobre. "Siamo riusciti a garantire alla Douja un impegno economico più importante del passato - ha ricordato - perché è un grande evento che verrà ricordato, un evento che garantirà sicurezza.

Non possiamo non fare la storia del Piemonte - ha aggiunto - e la Douja è questo e dobbiamo andare avanti. Abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo con consapevolezza e serietà, perché l'economia della nostra terra va sostenuta". (ANSA).