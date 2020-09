Via corsi recupero, si torna su banchi anche a Torino

(ANSA) - TORINO, 01 SET - Sono partiti anche a Torino in molte scuole superiori, questa mattina, i corsi di recupero per gli allievi che, nello scorso anno scolastico, non hanno raggiunto la sufficienza in alcune materie. Dopo mesi di didattica a distanza, gli studenti sono quindi tornati a scuola.

Tra i primi a tornare sui banchi circa 500 studenti dell'Istituto Amedeo Avogadro.

"Questa prima giornata sta andando molto bene - sottolinea il preside dell'Avogrado, Tommaso De Luca - sono tutti contenti di essere tornati a scuola, perché la voglia di normalità passa anche da questo. Si vede che sorridono, anche se si vedono solo gli occhi dietro la mascherina, che abbiamo raccomandato di tenere sempre".

Per il professore De Luca "questo è un test soprattutto psicologico. Dal punto di vista organizzativo - rileva - è piuttosto facile perché si tratta di numeri ridotti. Sono circa 500 studenti coinvolti nelle lezioni, con una presenza in contemporanea a scuola di meno di 200. Ma dal punto di vista psicologico - ribadisce - è un bel test per tutti, e tutti sono soddisfatti perché la scuola è anche socialità". (ANSA).