Incendio boschivo in Valle di Susa, fiamme a Mompantero

(ANSA) - TORINO, 01 SET - Incendio nei boschi a Mompantero, in Val di Susa, che ha impegnato le squadre dei vigili del fuoco di Susa e i volontari di Borgone e Bussoleno. Le fiamme hanno attaccato circa 600 metri quadri di vegetazione in località Pampalu. Ancora da stabilire le cause del rogo. (ANSA).