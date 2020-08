Torino, riprende servizio metro da Porta Nuova a Lingotto

(ANSA) - TORINO, 31 AGO - Riprende, da domani, il servizio della metro sulla tratta Porta Nuova-Lingotto, sospeso a fine luglio per consentire i lavori di collegamento tra la tratta in esercizio e quella in costruzione. Si è infatti conclusa la fase di verifica della linea con il pre-esercizio per permettere la circolazione dei treni sull'intera tratta Fermi-Lingotto. Per consentire alcune verifiche tecniche, fino al 14 settembre sono previste variazioni sull'orario (lunedì-venerdì 5.30-22, sabato 5.30-00.30 e domenica 7-00.30) e nei giorni feriali sarà attivo un servizio bus sostitutivo da Fermi a Lingotto dalle ore 22 a mezzanotte e mezza. (ANSA).