Scuola: positivo al Covid, chiude istituto Verbania

(ANSA) - TORINO, 31 AGO - Scuola chiusa per un caso di Covid.

Succede a Verbania, nel più importante istituto superiore della città, il 'Cobianchi', dove l'attività didattica - informa la preside, Vincenza Maselli - è stata sospesa da oggi "per consentire lo svolgimento di un intervento di sanificazione dei locali.L'intervento si è reso necessario poiché un utente, entrato recentemente in Istituto, è risultato positivo al virus Covid-19".Nella scuola si stavano svolgendo, dal 26 agosto, i corsi di recupero. (ANSA).