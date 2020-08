Ferrovie: riaperto tratto Prasco-Acqui su linea per Genova

(ANSA) - ACQUI TERME (ALESSANDRIA), 31 AGO - E' tornato operativo da oggi il servizio ferroviario tra Prasco-Cremolino e Acqui sulla linea per Genova. Terminati, nel rispetto dei tempi previsti, gli interventi di consolidamento del versante con la realizzazione di un muro di contenimento vicino alla stazione di Prasco, necessari dopo gli eventi alluvionali dello scorso autunno. Consolidato e impermeabilizzato, inoltre, il ponte ad arco in muratura nella frazione Orbregno, ed eseguiti interventi di restyling dei sistemi di comando e controllo del passaggio a livello in prossimità della stazione del paese, dove è stato rinnovato anche il manto stradale nella zona dell'attraversamento.

L'investimento complessivo di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) è stato di circa 1,3 milioni di euro. (ANSA).