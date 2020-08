Casale rende omaggio a Morricone con 'Musiche da Oscar'

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 31 AGO - La Città di Casale, in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, renderà omaggio al grande compositore Ennio Morricone con il concerto 'Musiche da Oscar' che ripercorrerà le più celebri e apprezzate colonne sonore del maestro recentemente scomparso. L'evento - che rientra in #Seguiilcalice, il programma degli assessorati alla Cultura, Manifestazioni e Turismo dedicato al vino e al Monferrato Unesco - si terrà sabato 19 settembre dalle 21 nel cortile di Palazzo Langosco. Sul palcoscenico 'Le Muse', ensemble strumentale interamente al femminile, formato da strumentiste cresciute artisticamente all'interno dello storico gruppo Rondò Veneziano. "In un settembre dedicato alle eccellenze - sottolinea il sindaco Federico Riboldi - ci è sembrato giusto rendere omaggio a Ennio Morricone. Un concerto che si inserisce perfettamente in un programma ricco di eventi di qualità, nato dalla voglia di ripartire, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, dopo un periodo difficile che ha segnato tutti noi". (ANSA).