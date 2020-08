Alessandria, brindisi al 'Capodanno' ma niente eventi serali

(ANSA) - ALESSANDRIA, 31 AGO - Con 4 mesi di anticipo rispetto alla data ufficiale, Alessandria ha festeggiato a mezzogiorno il 'suo' Capodanno, il 31 agosto, data simbolica di fine vacanze e inizio delle attività lavorative. Questa sera, a differenza degli anni scorsi, nessun evento particolare per il rispetto delle norme anti-Covid. A sollevare il calice anche il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco. "Gli alessandrini hanno dimostrato coraggio, tenacia e nervi saldi in momenti molto difficili. Auguro un futuro e uno sviluppo felice perché Alessandria ne ha bisogno. Occorre grande forza d'animo perché ci sono tante cose da fare, perché quello che è successo ci ha messo un po' in ginocchio. Chiedo agli alessandrini di essere solidali e di aver pazienza, ma rimetteremo tutto a posto. A iniziare dalle scuole, ovviamente". Non a caso il colore di questa edizione del Capodanno alessandrino è il verde: speranza, solidarietà, ambiente. (ANSA).