Maltempo, si lavora a Oggebbio per riaprire la statale 34

(ANSA) - VERBANIA, 30 AGO - Si lavora nel Verbano per cercare di riaprire entro domani la statale 34 del Lago Maggiore, arteria che collega il Verbano alla Svizzera. La strada è interrotta da due giorni all'altezza del Comune di Oggebbio (VCO) per una colata di fango causata dallo straripamento di un piccolo corso d'acqua.

"Con i colleghi di Oggebbio e Cannero - dice il sindaco di Cannobio, Gianmaria Minazzi - stiamo seguendo i lavori di pulizia del rio dal quale è partita la massa di sassi e fango che ha invaso la statale. Il problema più urgente da risolvere non è tanto sulla litoranea, ma mettere in sicurezza il versante. Il nostro obiettivo è quello di far riaprire la statale nella notte, al massimo alle prime ore di domani" (ANSA).