Maltempo: Coldiretti Alessandria, devastati i raccolti

(ANSA) - ALESSANDRIA, 30 AGO - "Un agosto pazzo, segnato da quasi 10 tempeste al giorno tra bombe d'acqua, nubifragi e grandine dalle dimensioni anomale che hanno devastato i raccolti con alberi da frutta divelti, filari di vigneti abbattuti, serre distrutte e coltivazioni sott'acqua ma anche frane e smottamenti". E' quanto osserva il presidente della Coldiretti di Alessandria, Mauro Bianco, dopo le ultime ondate di maltempo che hanno colpito la gran parte del territorio provinciale.

"I cambiamenti climatici - rimarca il direttore Roberto Rampazzo - hanno fatto esplodere anche il pericolo idrogeologico. Un territorio reso più fragile dalla cementificazione e dall'abbandono, una situazione aggravata dal fatto che negli ultimi 25 anni si è perso in Italia oltre un quarto della superficie agricola utilizzabile in Italia, ridotta ad appena 12,8 milioni di ettari, a favore di asfalto e cemento".

Per Coldiretti serve un adeguato riconoscimento sociale, culturale ed economico del ruolo dell'attività agricola. (ANSA).