Incidenti stradali: auto si ribalta, muore novantenne

(ANSA) - TORINO, 30 AGO - Un 90enne, originario di Bussoleno (Torino), ha perso la vita in un incidente stradale in Val di Susa in località Pian del Frais. L'uomo era alla guida di un Toyota Rav che, per cause ancora da accertare, si è ribaltato nelle vicinanze di un sentiero di montagna con una forte pendenza, a poca distanza dalle piste di sci.

A dare l'allarme sono stati due escursionisti. Sul posto sono giunti anche gli specialisti dell'elisoccorso del 118 e carabinieri di Chiomonte, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. (ANSA).