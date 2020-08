Coronavirus: Acqui Terme intitola parco a 'Eroi sanità'

(ANSA) - ACQUI TERME, 30 AGO - La Città di Acqui Terme (Alessandria) ha inaugurato oggi il parco intitolato agli Eroi della Sanità. Uno spazio - è stato spiegato - per celebrare i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari impegnati in questi mesi nella cura dei pazienti Covid-19. "Un implicito ringraziamento - sottolinea il sindaco Lorenzo Lucchini - che ha l'obiettivo di ricordare alle future generazioni il sacrificio di tutti coloro che si sono adoperati in ambito sanitario per assistere i malati". (ANSA).