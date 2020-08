Morto in casa barone De Chateaune, probabile asfissia

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 29 AGO - E' morto a Casale Monferrato (Alessandria) Paolo Tarony Saisi De Chateaune, 91 anni, ex diplomatico, conosciuto con il suo titolo nobiliare di barone. Il corpo è stato trovato nella tenuta padronale di famiglia al numero 16 di via Prato, in località Terruggia: era riverso accanto al letto, il cui materasso aveva preso fuoco.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Secondo i primi accertamenti una lampada alogena a piantana si sarebbe rovesciata. Le esalazioni prodotte dalla combustione del materasso avrebbero causato il decesso del barone per asfissia.

A trovare il corpo è stata una persona al servizio del barone, un italiano di origine indiana che conviveva con lui da più di 26 anni. (ANSA).