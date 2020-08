Maltempo: Asti, danni a polo trattamento rifiuti Gaia

(ANSA) - ASTI, 29 AGO - Il forte maltempo che ieri ha colpito l'Astigiano ha coinvolto anche il polo di trattamento rifiuti di Gaia. I suoi portoni sono stati demoliti dal vento e non hanno potuto contenere l'acqua, che è penetrata nelle zone interne provocando interruzioni degli impianti elettrici con conseguente blocco delle linee di lavorazione.

Il vento ha lacerato anche portoni dell'impianto di Valorizzazione delle raccolte differenziate e le serrande di chiusura del Trattamento Meccanico Biologico dei rifiuti indifferenziati, così come è stata danneggiata parte della guaina di protezione del tetto. I portoni danneggiati e pericolanti sono stati rimossi; alcune lavorazioni non potranno riprendere prima di aver rispristinato le sicurezze minime.

I servizi essenziali degli impianti sono comunque garantiti già per la giornata di oggi. (ANSA).