Maltempo: allagamenti e frane nell'Alessandrino

(ANSA) - ALESSANDRIA, 29 AGO - Allagamenti, smottamenti, esondazioni dei corsi d'acqua si sono verificati in provincia di Alessandria per effetto dei nubifragi di queste ore. Il torrente Lemme, che appariva quasi in secca, è stato interessato da una forte e improvvisa ondata di piena e ha superato gli argini a Gavi, all'altezza del campo sportivo. Voltaggio e Borghetto di Borbera sono stati interessati da vasti allagamenti nel centro abitato.

Autostrade per l'Italia ha segnalato una frana sulla A7 Milano-Genova tra Vignole Borbera e Isola del Cantone (Genova).

In Val Borbera i cantonieri sono impegnati nella rimozione di detriti soprattutto sulla strada provinciale 140. (ANSA).