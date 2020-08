'Dio e Patria' il Codice etico del sindaco, 'ma non è fascismo'

(ANSA) - SAN GIORGIO MONFERRATO, 29 AGO - "Non sono fascista.

Hanno tutti diritto di dire quello che pensano e di farlo, quindi anch'io". Pietro Dallera, 78 anni, primo cittadino di San Giorgio Monferrato (Alessandria), contattato dall'ANSA, respinge l'accusa di essere un nostalgico del Ventennio innescata da una polemica dei consiglieri di minoranza dopo la pubblicazione del "Codice Etico del Sindaco" sul periodico di informazioni 'San Giorgio News' a seguito di notizie e comunicazioni riguardanti anche la questione Covid. Il 'Codice' contiene indicazioni come "Lealtà verso Dio e la Patria", "Mantieniti attivo, forte e in buona salute", "Opera per l'onore, mai per il profitto", "Meglio morire onesto che vivere in modo vergognoso".

Dallera è un ex dirigente scolastico ed è Cavaliere della Repubblica. Dopo 46 anni di servizio, "ne ho lasciati anche sei allo Stato - dice - Amo San Giorgio, paese di mia moglie e mia figlia. Non ho peli sulla lingua, quindi ribadisco ognuno faccia quello che vuole. Peccato, ci si dimentichi di dire anche che, da sindaco, non ho mai preso soldi, anzi in 5 anni del primo mandato ho lasciato 61mila euro nelle casse del Comune". (ANSA).