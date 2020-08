Coronavirus: 90 nuovi casi positivi in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 29 AGO - Sono novanta, a fronte delle 91 di ieri, le nuove positività al Coronavirus registrate oggi in Piemonte. Cinquantanove sono casi asintomatici; quelli considerati "di importazione" sono 24. Il totale dall'inizio dell'epidemia è di 32.784. Non sono stati segnalati decessi, che restano così 4.145.

I ricoverati in terapia intensiva scendono da sei a cinque, quelli in terapia intensiva passano da 82 a 81.

Le persone in isolamento domiciliare sono 1.297.

I tamponi diagnostici finora processati sono 582.786. (ANSA).