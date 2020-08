Commercio: polizia sequestra 1 tonnellata di merci avariate

(ANSA) - TORINO, 29 AGO - Una tonnellata di merci in cattivo stato di conservazione è stata trovata dalla polizia a Torino nel corso di un controllo nel mercato di Porta Palazzo. Quattro donne, tutte di nazionalità nigeriana sono state sanzionate con multe di oltre 5100 euro a testa per l'esercizio di attività commerciale su area pubblica senza autorizzazione.

Grazie alle chiavi trovate in possesso delle donne gli agenti sono riusciti a risalire al luogo di approvvigionamento: due magazzini ubicati all'interno di cortili di corso Regina Margherita, dove è stata rinvenuta oltre una tonnellata di merce varia, per lo più di natura alimentare, in cattivo stato di conservazione. Qui erano accatastati pesci essiccati di varie specie, farine alimentari di granaglie non definibili, sacchetti con spezie varie, noci esotiche, bottiglie di olio di palma, cosmetici e creme senza marchio Ce o indicazioni del Ministero della Sanità, verdure essiccate, capi di abbigliamento pressati in sacchi della spazzatura. (ANSA).