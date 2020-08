Tav: tensioni in Valle Susa tra No Tav e forze ordine

(ANSA) - TORINO, 28 AGO - Ancora tensioni in Val di Susa tra i No Tav e le forze dell'ordine. La notte scorsa, verso l'una, gli attivisti hanno raggiunto le recinzioni del cantiere della Torino-Lione in Clarea e hanno 'battuto', come ormai consuetudine, le grate di protezione e acceso dei fuochi. Contro il cantiere sono stati esplosi anche dei petardi e dei fuochi d'artificio. Le forze dell'ordine hanno risposto con gli idranti e lancio di lacrimogeni, allontanando i dimostranti. (ANSA).