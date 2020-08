Fca: picco di domanda per i modelli realizzati a Melfi

(ANSA) - POTENZA, 28 AGO - "Piena saturazione sulla linea Jeep Renegade e 500X con 20 turni settimanali, sulla linea Compass-Renegade ibride dieci turni, con quattro giornate di sabato in straordinario sul primo turno": sono le previsioni di Fca per lo stabilimento di Melfi (Potenza) illustrate oggi ai sindacati dell'esecutivo di stabilimento.

Lo hanno reso noto a Potenza Fim, Uilm, Fismic e Aqcf, spiegando che si registra "un picco della domanda dei tre modelli e di un trend positivo sulle versioni ibride per il mese di settembre". (ANSA).