Coronavirus: Piemonte, 91 contagi e 1 vittima

(ANSA) - TORINO, 28 AGO - E' di 91 casi l'incremento dei contagi da Coronavirus in Piemonte, contro il +88 di ieri, nel bollettino quotidiano diffuso dalla Regione. Oggi sono stati registrati un decesso e altri 32 guariti, con 513 "in via di guarigione".

I ricoverati in terapia intensiva restano 6, dato invariato rispetto a ieri, negli altri reparti .

82 (+4). Le persone in isolamento domiciliare sono 1258. I tamponi diagnostici finora processati sono 579.034 di cui 322.083 risultati negativi. (ANSA).