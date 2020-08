Coronavirus: Asti, un premio a chi ha lottato in prima linea

(ANSA) - ASTI, 28 AGO - E' stato conferito a chi ha lottato in prima linea durante l'emergenza Covid il premio Agrestino, che dal 1987, ad Asti, viene assegnato a figure che si sono particolarmente distinte. L'iniziativa è della Cia astigiana. La cerimonia si è svolta nella sede di Castelnuovo Carcea.

Il riconoscimento è andato alla Prefettura di Asti, alla Asl astigiana, all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Asti, all'Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Asti, alla Croce Rossa Asti, alla Croce Verde Asti, al Coordinamento Territoriale del Volontariati di Protezione Civile e all'associazione Dono del Volo.

"È il nostro piccolo modo simbolico per dire grazie a tutti coloro che non si sono tirati indietro" ha spiegato il presidente nazionale Cia, Dino Scanavino. (ANSA).