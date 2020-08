Coronavirus: annullate sagre autunnali di 'GustoValsusa'

(ANSA) - TORINO, 28 AGO - Non si faranno le sagre autunnali previste dal programma 'GustoValsusa'. La decisione definitiva di rinviare la rassegna al 2021 è stata presa, all'unanimità, dai Comuni della Valle di Susa. "Non ci sono le condizioni - spiega Luca Giai, assessore alla Valorizzazione Territoriale alla Comunicazione dell'Unione Montana Valle Susa - per dare vita alla rassegna dedicata alla valorizzazione e dei prodotti e delle eccellenze del territorio. Una decisione non facile, anzi sofferta. Ma il buonsenso ha prevalso e i Comuni della Bassa Valle di Susa hanno deciso di rimandre ogni discorso di sagre al prosismo ano, quando si spera ardentemente che tutto possa essere tornato a una maggiore normalità".

I Comuni valsusini, "verificate le condizioni dell'emergenza sanitaria in continua evoluzione, si riservano di istituire dei mercatini ridotti e monotematici, senza eventi e senza attrattive, al fine di aiutare i produttori nella vendita delle loro scorte di produzione, sulla linea dei mercati settimanali che continuano a tenersi nei Comuni con il pieno rispetto delle norme anti Covid". (ANSA).