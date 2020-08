Calcio: Torino; Linetty sponsorizza Praet e Andersen

(ANSA) - TORINO, 28 AGO - Prime parole in granata per i neo acquisti Karol Linetty e Mergim Vojvoda. "Mi avevano già chiamato a febbraio, ma volevo aiutare la Sampdoria ad uscire da un momento difficile. - ha spiegato il centrocampista polacco - Ho sentito anche il mister, mi sento molto integrato nello spogliatoio. Questa è una nuova sfida, voglio dare il meglio".

Sul mercato, l'ex doriano dà qualche consiglio alla società: "Ho parlato con Praet e Andersen (entrambi alla Sampdoria con Giampaolo, ndr), devono decidere loro, non io. Io glielo dico, se vogliono possono venire, qua sono i benvenuti ma dipenderà dal direttore sportivo".

Mergim Vojvoda, nuovo terzino granata, ha rivelato i motivi della scelta: "Ringrazio per gli sforzi fatti il presidente e il direttore. E' vero, mi ha cercato l'Atalanta e loro sono in Champions, ma ho scelto il Toro per la storia: ha una storia importante, ecco perché l'ho preferito". (ANSA).