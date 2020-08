Musica: Marc Ducret, al TJF domani unica data italiana

(ANSA) - TORINO, 27 AGO - Per il francese Marc Ducret, uno dei protagonisti indiscussi dell'avant-jazz contemporaneo, il concerto di domani sera al Combo per il Torino Jazz Festival, in collaborazione con Mocalieri Jazz Festival, sarà l'unica data data italiana. Con lui Bruno Chevillon, contrabbasso, Eric Echampard, batteria, Fabrice Martinez, tromba, Christophe Monniot, sax alto e Samuel Blaser, trombone.

Autodidatta, virtuoso della sei corde dallo stile non ortodosso, è uno dei collaboratori più assidui di una vecchia conoscenza del TJF come Tim Berne. Con il suo storico trio ha girato il mondo e inciso decine di dischi. A Torino Ducret presenta la formazione allargata a sestetto: una formula che fa esplodere la sua musica con ancora maggior vigore. (ANSA).