Museo del Risorgimento, fino al 6 gennaio Transmissions

(ANSA) - TORINO, 27 AGO - La mostra Transmissions people-to-people, allestita al Museo Nazionale del Risorgimento, sarà prorogata fino al 6 gennaio 2021. Oltre a recuperare i giorni di chiusura dovuti al lockdown e il programma di visite per il pubblico già previsto in primavera, il Museo offre l'opportunità di vedere una mostra che ha avuto un consenso significativo da parte dei visitatori. Curata da Tiziana Bonomo, l'esposizione presenta 60 fotografie di grande formato (alcune inedite) di Tiziana e Gianni Baldizzone sulla trasmissione del sapere e sulla relazione maestro-allievo. "Siamo contenti di questa proroga - commentano i due autori - perché è un segnale che viene da un'istituzione importante come il Museo del Risorgimento di uno spirito di ripresa e di rilancio delle attività culturali che hanno sofferto l'impatto del Covid19".

Per oltre 7 anni i due fotografi hanno viaggiato in Asia, Africa e Europa (senza dimenticare il Piemonte) per documentare l'universalità dell'atto umano di trasmissione e raccontare storie di uomini e donne di mestiere che trasmettono tradizioni contribuendo a preservare un patrimonio di diversità culturale.

Tra il 2010 e il 2018, i Baldizzone hanno fotografato più di 200 maestri e allievi, formatori e apprendisti: maîtres d'art francesi, Tesori Umani Viventi del Giappone, artisti, artigiani, creativi celebri o sconosciuti, depositari di oltre quaranta discipline. Fino al 6 gennaio 2021 sarà programmato un calendario di incontri su argomenti connessi al tema della trasmissione della conoscenza: passaggio non solo di tecniche, ma soprattutto di saper fare, di saper vivere, di saper essere. Da padre a figlio, da maestro a discepolo, da donna a donna, da bambino a bambino, da Oriente a Occidente. (ANSA).